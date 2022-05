PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema nie krył rozczarowania z braku transferu Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Po finale Ligi Mistrzów napastnik wyznał jednak, że relacje między oboma piłkarzami pozostają dobre.

Gdy Kylian Mbappe nie zdecydował się na przenosiny do Realu Madryt, Karim Benzema nie krył rozczarowania

Po wygranym finale Ligi Mistrzów napastnik wyznał jednak, że z młodszym kolegą wciąż łączą go dobre relacje

Benzema: musimy uszanować decyzję Mbappe

Kylian Mbappe odrzucił ofertę Realu Madryt i postanowił pozostać w Paris Saint-Germain. To nie spotkało się z aprobatą zawodników Królewskich. Po ogłoszeniu decyzji 23-latka, Karim Benzema udostępnił na swoim portalu społecznościowym grafikę symbolizującą oddanie dla herbu Realu. Gdy przed finałem otrzymał pytanie na temat swego rodaka, odrzekł, że to nie czas by zajmować się “małymi sprawami”. Wygląda jednak na to, że wygrane spotkanie z Liverpoolem pozwoliło mu uwolnić ciśnienie.

– Chciałbym, by spełnił swe marzenia o graniu dla Realu Madryt razem ze mną. Wybrał Paris Saint-Germain i musimy go uszanować. To jego wybór, ma mnóstwo obowiązków. Będziemy cieszyć się wspólną grą w kadrze narodowej. Każdy dokonuje własnych wyborów. Real Madryt to Real Madryt, nie jestem rozczarowany. Pozostajemy dobrymi kolegami, to nie zepsuje naszej relacji – powiedział główny kandydat do zdobycia Złotej Piłki w rozmowie z Telefoot.

Benzema rozegrał w tym sezonie 46 spotkań. Zanotował w nich 44 bramki i 15 asyst.

