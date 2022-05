PressFocus Na zdjęciu: Vinicius i Karim Benzema

Za nami pasjonujący sezon La Ligi, w którym mistrzem z wielką przewagą został Real Madryt. Rzecz jasna, Królewscy mają zatem znaczną obsadę w każdej drużynie sezonu, ale nie tylko oni błyszczeli na przestrzeni ostatnich dziesięciu miesięcy. Zapraszamy do poznania naszej jedenastki minionego sezonu hiszpańskiej ekstraklasy.

Zakończył się kolejny sezon La Ligi. Triumfatorem rozgrywek został Real Madryt, pieczętując swój 35. tytuł

Nadszedł zatem czas, by wybrać jedenastkę – oraz rezerwowych – minionej kampanii

Obok graczy Królewskich znalazło się też miejsce dla reprezentantów pięciu innych zespołów

Dominacja Realu Madryt

Najlepszy bramkarz i posiadacz kamienia filozoficznego

Bramkarz: Thibaut Courtois

Gdyby analizować suche statystyki, Thibaut Courtois wcale nie byłby takim pewniakiem do trafienia do drużyny sezonu – i to w samej La Lidze! Przecież trofeum Zamora, w którym decyduje średnia straconych bramek, wygrał Yassine Bonou. Z kolei najwięcej czystych kont zanotował Alex Remiro. Belg był jednak na całkowicie innej orbicie. Praktycznie nie tracił koncentracji i obronił niemal 77% strzałów w swoim kierunku. Ba, współczynnik xG wskazuje, że wybronił Realowi Madryt aż pięć sytuacji, w których powinien skapitulować. Nie będzie wielką kontrowersją, że to właśnie golkiper, obok Karima Benzemy i Viniciusa, był najważniejszy w kontekście walki o odzyskanie tytułu mistrzów Hiszpanii przez Królewskich.

Środkowy pomocnik: Luka Modrić

Myślę, że dopiero za kilka sezonów docenimy, jak wielkim piłkarzem jest Luka Modrić. Chorwat, dobijając powoli do 37. urodzin, bezapelacyjnie był liderem drugiej linii mistrza Hiszpanii. To o tyle ciekawe, że jego dotychczasowy “partner w zbrodni”, czyli Toni Kroos, zdecydowanie spuścił z tonu. A jest on przecież młodszy o ponad pięć lat! Modrić był potworem pressingu, zakładając go średnio 13,5 razy na mecz. Strzelił zaledwie dwa gole, ale asystował już osiem razy. I to w jakim stylu! Współczynnik xA wskazuje, że weteran zanotował aż cztery ostatnie podania “ponad stan”. Fenomenalny piłkarz, który w minionym sezonie zaprezentował formę wyższą niż w 2018 roku, gdy sięgnął po Złotą Piłkę.

Najlepszy ofensywny duet Europy

Lewoskrzydłowy: Vinicius

Czy istnieje jakieś racjonalne wyjaśnienie transformacji Viniciusa na przełomie sezonów? Carlo Ancelotti twierdzi, że nakazał mu mniej myśleć. Jeśli zmianę trener był w stanie odmienić Brazylijczyka takim stwierdzeniem, zasługuje nie tylko na tytuł szkoleniowca sezonu, ale i na angaż w Hogwarcie. Faktem pozostaje, że skrzydłowy z jednego z najbardziej irytujących graczy w Europie stał się najlepszym piłkarzem w kategorii U21. 17 bramek i 10 asyst powinno zamknąć dyskusję, ale dodajmy do tego, że obie te liczby były wykręcone mocno ponad stan. Współczynnik oczekiwany wskazuje, że Vini “powinien” mieć na koncie o trzy gole i dwie asysty mniej. Dodajmy do tego niezwykła eksplozywność, efektowność i przywiązanie do barw, a otrzymamy nowego idola Santiago Bernabeu. I po co komu Mbappe?

Vinícius Júnior is only 21 years old 😎https://t.co/7vXUrMXv0M pic.twitter.com/8rQUsZYMU5 — The Analyst (@OptaAnalyst) May 26, 2022

Napastnik: Karim Benzema

Czy jest coś, czego jeszcze nie usłyszeliście w tym sezonie na temat Karima Benzemy? 27 goli, 12 asyst, tytuł Pichichi oraz drugie miejsce w klasyfikacji asystentów. Lider o niesamowitym mentalu i zawodnik niemalże bez wad. Strzelający gole w każdej sytuacji (no, poza rzutami wolnymi), asystujący, harujący w obronie. Główny kandydat do zdobycia Złotej Piłki i bez najmniejszych wątpliwości MVP sezonu 2021/2022 w La Lidze.

27 – @realmadriden's Karim Benzema 🇫🇷 has scored 27 goals in LaLiga this season, becoming the first French player to finish a campaign as top scorer in the competition's history. Monsieur. pic.twitter.com/wt5Qcbvuty — OptaJose (@OptaJose) May 23, 2022

