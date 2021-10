Karim Benzema udzielił wywiadu, w którym zapowiedział, że Kylian Mbappe wzmocni kiedyś Real Madryt. Francuz powołał się na słowa swojego rodaka.

Karim Benzema zabrał głos w wywiadzie dla L’Equipe

Francuz wypowiedział się w nim na temat transferu Kyliana Mbappe do Realu Madryt

Zdaniem doświadczonego napastnika, jego rodak z pewnością zasili szeregi Królewskich

Benzema zabrał głos na temat Mbappe

Karim Benzema reprezentuje Real Madryt już 12 lat. W tym czasie osiągnął z klubem mnóstwo. Kilkukrotnie wygrywał między innymi La Ligę i Ligę Mistrzów. Od momentu odejścia z drużyny Cristiano Ronaldo, pełni rolę lidera. Wywiązuje się z niej znakomicie.

W bieżącej kampanii Benzema nie rozegrał nawet dziesięciu meczów dla Realu, a zdołał strzelić dziewięć goli i zaliczyć siedem asyst. 33-latek swoją wyśmienitą formą zachwyca sympatyków Królewskich. Być może wkrótce będzie im dane podziwiać na boisku Benzemę i Mbappe jednocześnie.

W wywiadzie dla L’Equipe, Benzema został zapytany, czy oczekuje Mbappe w Realu w przyszłym sezonie. – On sam to powiedział. Chce zobaczyć coś innego. Któregoś dnia zagra dla Realu. Nie wiem kiedy, ale przyjdzie. To kwestia czasu – zapowiedział 33-latek.

Warto przypomnieć, że Real oferował minionego lata za Mbappe około 200 milionów euro. Paris Saint-Germain pozostało jednak nieugięte. 22-letni Francuz ma kontakt z paryskim klubem tylko do 30 czerwca 2022 roku. Piłkarz nie chce go przedłużyć, gdyż pragnie dołączyć do Królewskich. Będzie mógł związać się z nimi formalnie od 1 stycznia. Kontrakt z madryckim zespołem będzie wówczas obowiązywać od 1 lipca.

Czytaj także: Real Madryt zainteresował się napastnikiem Man Utd