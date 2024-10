Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ben Chilwell

Ben Chilwell łączony z West Hamem United

Ben Chilwell nie znajduje się w planach nowego trenera Chelsea, czyli Enzo Mareski. Włoski szkoleniowiec dał jasno do zrozumienia, że nie liczy na wahadłowego, który może szukać sobie nowego klubu. Zatem wszystko wskazuje na to, że lewy obrońca odejdzie z drużyny The Blues już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Co ciekawe, niewykluczone, że boczny defensor nawet nie będzie musiał opuszczać Londynu.

Według najnowszych informacji brytyjskiego serwisu “TEAMtalk” 21-krotny reprezentant Anglii najprawdopodobniej otrzyma ofertę od West Ham United. Młoty planują złożyć propozycję wypożyczenia już w styczniu, a Chelsea może przystać na taką ofertę. Włodarze Niebieskich chcą bowiem za wszelką cenę pozbyć się niechcianego zawodnika.

Doświadczony wahadłowy występuje w ekipie The Blues od sierpnia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge za ponad 50 milionów euro z Leicester City. Kontrakt obrońcy z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a wartość rynkowa piłkarza jest szacowana przez portal “Transfermarkt” na około 22 miliony euro.

Warto dodać, że Ben Chilwell rozegrał w obecnym sezonie tylko 1 spotkanie, a na boisku spędził zaledwie 45 minut. Jego sytuacja w drużynie prowadzonej przez Enzo Mareskę jest więc fatalna. W ostatnim czasie 27-latek był łączony również z Borussią Dortmund.