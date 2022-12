PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Daily Mail informuje, że Liverpool nie zamierza zmieniać swoich planów transferowych wobec Jude’a Bellinghama w związku z transferem Cody’ego Gakpo z PSV Eindhoven. Młody Anglik nadal jest priorytetem dla The Reds.

Liverpool nadal chce pozyskać Bellinghama

Anglik jest priorytetem dla The Reds

Na plany Liverpoolu nie ma wpływu transfer Gakpo

Bellingham nadal priorytetem Liverpoolu

Gdy wydawało się, że Cody Gakpo zostanie piłkarzem Manchesteru United, z którym był łączony od dłuższego czasu, Liverpool zdecydował się przeprowadzić zdecydowany atak i złożył oficjalną ofertę PSV Eindhoven. Holendrzy zaakceptowali kwotę transferu w wysokości 42 milionów euro, a napastnik w najbliższym czasie trafi na Anfield Road.

Tymczasem Daily Mail jest przekonane, że takie działania The Reds nie będą miały żadnego wpływu na zainteresowanie Bellinghamem. Anglik nadal uznawany jest za główny cel transferowe na letnie okienko.

Wszystko wskazuje na to, że Jude Bellingham w latem opuści Borussię Dortmund i stanie się bohaterem największego transferu nadchodzącego lata. Chrapkę na reprezentanta Anglii ma Real Madryt, Chelsea czy Manchester City, ale to Liverpool według mediów jest faworytem do pozyskania 19-latka.

PSV potwierdziło wielki transfer. Cody Gakpo wybrał nowy klub! Cody Gakpo zostanie piłkarzem Liverpoolu. Dotychczasowy klub reprezentanta Holandii, PSV Eindhoven, potwierdziło wielki transfer informując, że oba kluby osiągnęły porozumienie. PSV potwierdziło porozumienie z Liverpoolem ws. transferu Gakpo The Reds zapłacą za Holendra 42 mln euro Napastnik podpisze na Anfield Road sześcioletni kontrakt Cody Gakpo zostanie piłkarzem Liverpoolu Przez dłuższy czas wydawało się, że Cody Czytaj dalej…

Media podkreślają, że Bellingham zbudował silne relacje z kapitanem Liverpoolu Jordanem Hendersonem i bocznym obrońcą Trentem Alexandrem-Arnoldem podczas wyjazdu na mundial. Cała trójka spędzała razem mnóstwo wolnego czasu, co ma być dobrym prognostykiem przed transferem na Anfield Road.

Bellingham ma za sobą znakomity mundial w Katarze. Anglik był kluczową postacią swojej reprezentacji, a każdy mecz rozpoczynał w wyjściowym składzie.

Zobacz również: Obywatele zaproponowali Milanowi wymianę skrzydłowych