Pressfocus Na zdjęciu: Jack Grealish

AC Milanowi nie udało się na razie dojść do porozumienia z Rafaelem Leao w kwestii przedłużenia umowy. Wykorzystać to chciałby Manchester City, który oferuje Rossonerim wymianę. W jej ramach Portugalczyk miałby powędrować na Etihad, a w jego miejsce pójdzie Jack Grealish.

Manchester City rozważa pozbycie się Jacka Grealisha

Obywatele zaproponowali Milanowi wymianę Anglika za Rafaela Leao

Milan nie wydaje się zainteresowany propozycją

Manchester City ma chrapkę na wyciągnięcie z Milanu Rafaela Leao

Media i kibice są zgodni co do tego, że Jack Grealish jak na razie jest kompletnym niewypałem transferowym Manchesteru City. Anglik nigdy nie był w stanie nawiązać do swojej dyspozycji z czasów gry w Aston Villi. Ciąży mu również wciąż presja związana z ogromną kwotą, jaką The Villans za niego zapłacono. W 56 meczach dla Obywateli na razie zanotował on jedynie siedem goli i cztery asysty.

The Citizens szukają już sposobu na pozbycie się Grealisha. Dziennikarze Calciomercatoweb przekazali we wtorek, że klub planuje nad ogromną transakcją z AC Milanem. Obywatele chcieliby dokonać wymiany piłkarzy. Za Jacka Grealisha na Etihad miałby powędrować Rafael Leao.

AC Milan are targeting a "dreamshot" signing of Jack Grealish, according to Calciomercatoweb. pic.twitter.com/6YcrqPbRtm — Football Transfers (@Transfersdotcom) December 8, 2022

Portugalczyk odrzucił w ostatnim czasie ofertę nowego kontraktu, ponieważ oczekiwał od klubu wyższej pensji. Milan chciałby zatrzymać skrzydłowego za wszelką cenę, jednak sytuacja staje się coraz trudniejsza. Zdaje sobie z tego sprawę Manchester City, który jest w stanie zagwarantować 23-latkowi zarówno wyższą gażę, jak i trofea.

Mistrzowie Włoch postrzegają mimo to Leao za zawodnika dużo więcej warto od Grealisha, dlatego nie wydaje się, by mieli zaakceptować propozycję Obywateli.

Też u nas: AC Milan ulegnie żądaniom kontraktowym gwiazdy