Pressfocus Na zdjęciu: Pedri

Latem przyszłego roku Barcelona może stracić swoją gwiazdę. Bayern Monachium może pobić swój rekord transferowy, aby ich barwy reprezentował Pedri.

Bayern planuje już transfery na lato 2022

Mistrz Niemiec chce, aby do Monachium przeniósł się Pedri

Bawarczycy są gotowi pobić swój rekord transferowy, aby sprowadzić gwiazdę Barcelony

Bayern gotowy do podbicia swojego rekordu transferowego

Stwierdzenie, że Bayern Monachium ma jeden z najsilniejszych środków pola na świecie, nie jest niczym kontrowersyjnym. O sile drugiej linii mistrza Niemiec stanowią: Joshua Kimmich, Leon Goretzka oraz Thomas Mueller. Bawarczycy chcą jednak stale się rozwijać, a do tego potrzebne są nowe bodźce. Takim byłby transfer piłkarza klasy światowej do środka pola. Taki scenariusz nie jest wykluczony.

AS informuje, że Bayern latem 2022 roku ruszy po Pedrigo, czyli fenomenalnego 18-latka z Barcelony, który jeszcze rok temu nie był znany każdemu fanowi futbolu. Młody Hiszpan poczynił jednak niewyobrażalne postępy, ponieważ zaczął stanowić o sile Blaugrany. Pedri dostał się także do reprezentacji Hiszpanii, której pomógł znaleźć się w półfinale Euro 2020. Po wyczerpującym sezonie 18-latek zagrał również na Igrzyskach Olimpijskich.

Umiejętności Pedriego zostały docenione przez włoski Tuttosport, który przyznaje nagrodę Golden Boy dla najlepszego młodego piłkarza na świecie. Wyróżnienie to otrzymał właśnie 18-latek. W Barcelonie ma on znakomite warunki do rozwoju. Zwłaszcza, że niedawno podpisał z klubem kontrakt do 30 czerwca 2026 roku. Dlaczego Hiszpan miałby przenieść się do Bundesligi?

Według AS-a, Bayern jest w stanie zwiększyć aktualne zarobki Pedriego nawet czterokrotnie, względem tego, co inkasuje w Barcelonie, która dopiero odbudowuje się pod wodzą Xaviego. Bayern to zaś zespół gwarantujący coroczną walkę o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Aby mistrz Niemiec miał szansę sprowadzić Pedriego, musi pobić swój rekord transferowy, który aktualnie wynosi 80 milionów euro zapłacone za Lucasa Hernandeza. Bawarczycy są gotowi na taki ruch. 18-latkiem interesowali się już w 2020 roku.

