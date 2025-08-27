Bayern rozważa transfer z Man United. Na stole 45 milionów funtów

10:41, 27. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Athletic

Bayern Monachium rozważa możliwość transferu pomocnika Man United. Jak podaje The Athletic pod obserwacją znalazł się Kobbie Mainoo. W gronie zainteresowanych jest również Real Madryt.

Vincent Kompany
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Kobbie Mainoo do wzięcia! Bayern może złożyć ofertę

Manchester United przeszedł rewolucję kadrową podczas letniego okna transferowego. Jeszcze przed końcem sierpnia z klubem ma pożegnać się kilku zawodników jak m.in. Jadon Sancho czy Alejandro Garnacho. Natomiast według nowych informacji do tego grona dołączy także Kobbie Mainoo. Przyszłość reprezentanta Anglii stanęła pod znakiem zapytania ze względu na brak regularnej gry.

Ruben Amorim przychodząc na Old Trafford, zmienił ustawienie Czerwonych Diabłów. To spowodowało, że cześć zawodników została skreślona, ponieważ nie pasowali do systemu Portugalczyka. Ostatnio stało się jasne, że kluczowej roli nie odegra 20-letni Mainoo.

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z tego powodu rozmowy ws. przedłużenia kontraktu utknęły w martwym punkcie. Na dodatek piłkarz ma zbyt duże oczekiwania finansowe. Niepewną przyszłość pomocnika mogą wykorzystać inne kluby w ostatnich dniach okna transferowego.

Mówi się o zainteresowaniu Realu Madryt, który monitoruje sytuację Anglika. Ponadto temat pozyskania utalentowanego piłkarza pojawił się również w Bayernie Monachium. Z informacji The Athletic wynika, że Bawarczycy rozważają transfer last minute. Na ten moment nie podjęto żadnych kroków, ale na Allianz Arena są przekonani, że kwota transakcji sięgnie maksymalnie 45 milionów funtów.

W poprzednim sezonie Mainoo rozegrał 37 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył asystę.

POLECAMY TAKŻE

Bruno Fernandes
Bruno Fernandes otwarty na transfer! Padła data odejścia z Man United
Vincent Kompany
Bayern kontra Chelsea! Rozpoczyna się walka o gwiazdę Barcelony
Xabi Alonso
Real może wykorzystać okazję. Zainteresował się wielkim angielskim talentem