fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mainoo opuści Old Trafford? Real Madryt dołącza do kolejki chętnych

Manchester United od dawna liczył, że Kobbie Mainoo będzie liderem środka pola przez wiele lat. Jego wejście do pierwszej drużyny było imponujące, ale z czasem jego występy przestały zachwycać. Obecnie Ruben Amorim woli stawiać na innych piłkarzy, a utalentowany Anglik musi walczyć o minuty. Wydaje się, że jego bezpośrednim konkurentem do miejsca w składzie jest Bruno Fernandes, czyli gracz ze światowej czołówki. Media spekulują o przyszłości Mainoo, który od miesięcy nie może się porozumieć z klubem w sprawie nowej umowy. To sprawia, że wyprowadzka z Old Trafford w jego przypadku nie jest niemożliwa.

Mainoo już zimą był łączony z hitowym transferem wewnątrz Premier League. Zainteresowała się nim Chelsea, choć oczywiście Manchester United nie dostrzegał potrzeby sprzedaży. Teraz sytuacja jest inna – przesiadując na ławce rezerwowych Anglik traci na wartości, a Amorim ewidentnie nie jest jego wielkim fanem.

Kolejka chętnych po 20-latka jest spora i stale rośnie. Dotychczas mówiło się o takich ekipach, jak Chelsea, Tottenham, Brighton czy Leeds United. Mike Keegan twierdzi, że jego sytuację na Old Trafford monitorują też giganci z Hiszpanii – Real Madryt oraz Atletico Madryt. W grę wchodziłoby roczne wypożyczenie, tak aby Mainoo mógł się odbudować w innym otoczeniu. Dla Królewskich ten ruch byłby korzystny, gdyż zmagają się z problemami w drugiej linii, a Xabi Alonso chciałby transferu jeszcze jednego pomocnika.