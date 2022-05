Pressfocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Sadio Mane wciąż nie porozumiał się w z Liverpool FC w sprawie przedłużenia wygasającego w przyszłym roku kontraktu. Tą sytuację będzie chciał wykorzystać Bayern Monachium.

Bawarczycy w ostatnim czasie tylko tracili klasowych graczy, przez co w Europie stali się mniej konkurencyjnie

Pomóc w ponownym triumfie Ligi Mistrzów Bawarczykom mógłby Sadio Mane

Z agentem Senegalczyka rozmawiał już dyrektor sportowy, Hasan Salihamidzić

Mane ofiarą odmładzania kadry LFC?

Sadio Mane jest w sezonie 2021/2022 w znakomitej formie. Senegalski napastnik we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 47 meczach, w których strzelił 24 gole, walnie przyczyniając się do awansów Liverpool FC do finału Ligi Mistrzów i Pucharu Anglii. Z kolei ze swoją reprezentacją, w lutym wygrał Puchar Narodów Afryki, zaś w marcu awansował do finałów MŚ 2022.

Mimo to, władze The Reds wciąż nie dogadały się jeszcze z 30-latkiem w sprawie nowej umowy. Obecna wygasa 30 czerwca 2023. Na Anfield Road oczywiście wszyscy są zadowoleni z postawy 86-krotnego reprezentanta Senegalu, ale też działacze zdają sobie sprawę z potrzeby odmłodzenia kadry, tak aby LFC w dalszym ciągu mógł z powodzeniem rywalizować o najwyższe laury, zarówno w Anglii, jak i w Europie. Poza tym, zimą do Liverpoolu z FC Porto przybył Luis Diaz, który także jest lewoskrzydłowym i z miejsca stał się gwiazdą zespołu prowadzonego przez Juergena Kloppa.

Ociąganie się LFC z przedłużeniem kontraktu ze swoją gwiazdą, chce wykorzystać Bayern Monachium. Dyrektor sportowy Bawarczyków, Hasan Salihamidzić był ostatnio na Majorce, gdzie spotkał się z agentem Mane i w czasie tego spotkania, miał zaproponować mu przenosiny jego klienta na Allianz Arena. Za monachijskim klubem bardzo słaby sezon. Bayern wygrał co prawda po raz dziesiąty z rzędu Bundesligę, ale w słabym stylu pożegnał się z Ligą Mistrzów już na etapie ćwierćfinału. W dodatku, w ostatnim czasie FCB opuściło kilku klasowych graczy (Thiago Alcantara, David Alaba), a w ich miejsce przybyli gracze co najwyżej solidni. To sprawia, że w dwóch ostatnich latach Bayern nie był konkurencyjny w Europie. Transfer Mane z pewnością mógłby to zmienić.

Przeczytaj również: Nowa umowa Kloppa będzie miała wpływ na kontrakty Mane i Salaha?