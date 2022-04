Pressfocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

W czwartek Juergen Klopp przedłużył do 2026 r. swój kontrakt z Liverpool FC. Niemiecki menedżer uważa jednak, że jego decyzja nie musi zmobilizować do przedłużenia umów Sadio Mane i Mohameda Salaha.

Sadio Mane i Mohamed Salah w dalszym ciągu nie przedłużyli umów z Liverpool FC

Zdaniem Juergena Kloppa obaj muszą rozważać wiele kwestii, nim złożą podpis na nowym kontrakcie

Niemiec zapewnia, że zostając w LFC, chciał dać podopiecznym gwarancje stabiloności

Klopp i Liverpool mogą przejść do historii

Juergen Klopp pojawił się na Anfield Road w październiku 2015 r. Od tego czasu wraz z The Reds wygrał niemal wszystkie możliwe trofea (z pominięciem Pucharu Anglii). Prowadził Liverpool FC w 373 meczach, z których 229 wygrał, 84 zremisował i 60 przegrał. W sezonie 2021/2022 LFC wygrali już Puchar Ligi Angielskiej (z Chelsea FC po rzutach karnych), mają również szanse na trzy pozostałe trofea. W finale Pucharu Anglii również zmierzą się z The Blues, w Premier League zaciekle walczą z Manchester City o mistrzostwo Anglii, zaś po pokonaniu Villarreal CF 2:0 są bliscy awansu do finału Ligi Mistrzów.

Gdyby Liverpool udało się zdobyć cztery trofea, byłby pierwszym angielskim klubem, który dokonał tej sztuki. Nic dziwnego więc, że władze The Reds chcą z Niemcem współpracować jak najdłużej. Wciąż z kolei trwają negocjacje w sprawie nowych umów dla Sadio Mane i Mohameda Salaha, których kontrakty kończą się w czerwcu 2023. Klopp jednak nie uważa, aby przedłużenie jego pobytu na Anfield Road, mogło być decydującym czynnikiem dla Senegalczyka i Egipcjanina.

Klopp chciał dać gwarancje spokoju

– W życiu do przemyślenia jest znacznie więcej rzeczy, aniżeli, to kto jest twoim menedżerem. Oczywiście wiedza na temat sztabu szkoleniowego jest ważna, ale nie najważniejsza – przyznał niemiecki menedżer.

– Jeśli to dla chłopaków pozytywny znak, to świetnie. To jednak ich życie i wiem, że to nie jedyna decyzja, jaką muszą podjąć. My chcieliśmy tylko zagwarantować im to, że każdy kto jest w klubie, czego może się spodziewać – dodał.

