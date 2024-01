Bayern na ostatniej prostej chciał przejąć transfer Rade Dragusina, lecz piłkarz odrzucił ofertę klubu. W związku z tym mistrzowie Niemiec planują przejść do plan B, jakim jest Eric Dier.

Imago / Carlton Myrie Na zdjęciu: Eric Dier

Bayern walczył o transfer Radu Dragusina, lecz piłkarz wybrał grę dla Tottenhamu

W Monachium chcą, aby Eric Dier został ich nowym obrońcą

Anglik nie widnieje w planach Ange Postecoglu

Eric Dier wciąż z szansą na transfer do Bayernu

Mistrzowie Niemiec polegli na placu boju w walce o transfer rumuńskiego obrońcy. Teraz w obozie Bayernu panuje reorganizacja transferowych planów. Nicolo Schira informuje, że “Die Roten” będą chcieli ponownie usiąść do stołu z Tottenhamem. Tematem negocjacji ma być transfer Erica Dier’a do Monachium.

Już jakiś czas temu było głośno ze względu na plotki łączące 29-latka z Bayernem. Obrońca stracił miejsce w wyjściowym składzie Spurs, a Ange Postecoglu nie widzi dla niego przyszłości w Londynie. Wydaje się, że sam piłkarz byłby skłonny zmienić zimą otoczenie, lecz póki co nie było żadnego oficjalnego kontaktu ze strony niemieckiego zespołu.

Gdyby plotki pojawiające się w mediach potwierdziły się, to Bayern za piłkarza ma zapłacić ok. 4 milionów euro. Zawodnik miałby otrzymać umowę do 2025 roku z opcją na kolejny rok.

Eric Dier w Tottenhamie gra od 2014 roku. W tym czasie zanotował 364 mecze, w których strzelił 13 bramek.

