IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Tosin Adarabioyo

Pozyskanie środkowego obrońcy to jeden z priorytetów Bayernu

Bawarczycy intensywnie analizują rynek transferowy

Ostatnio na radar Die Roten trafił Tosin Adarabioyo z Fulham

Tosin Adarabioyo na radarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium pilnie poszukuje środkowego obrońcy. Media regularnie łączą ekipę Bawarczyków z różnymi nazwiskami. W ostatnim czasie sporo mówiło się o zainteresowaniu Raphaelem Varanem i Fikayo Tomorim. Teraz na radarze Die Roten znalazł się kolejny piłkarz.

Serwis FussballTransfer poinformował, że Bayern Monachium obserwuje stopera Fulham. Tosin Adarabioyo nie występuje regularnie, a jego kontrakt z klubem wygasa w czerwcu 2024 roku. Bawarczycy wierzą, że może być to odpowiedni kandydat do zwiększenia rywalizacji w formacji defensywnej. Przede wszystkim za pozyskaniem 26-latka przemawia potencjalnie niska kwota transferu, jeśli do ruchu miałoby dojść jeszcze zimą. Latem Anglik może być dostępny za darmo.

