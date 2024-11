Bayern straci gwiazdę? “Flick bardzo go ceni”

Bayern Monachium zdoła zatrzymać jedną ze swoich największych gwiazd? Lothar Matthäus w rozmowie z Abendzeitung sugeruje, że Barcelona może przekonać piłkarza do transferu.

Na zdjęciu: Bayern - Hansi Flick

Bayern zdoła przekonać Niemca do podpisania nowej umowy?

Niewykluczone, że w lecie Bayern Monachium straci dwóch kluczowych zawodników. Z odejściem z Allianz Arena łączony jest przede wszystkim Aphonso Davies, który znalazł się na celowniku takich ekip, jak Real Madryt, FC Barcelona i Manchesteru United. Blaugrana interesuje się także innym zawodnikiem Die Roten

Lothar Matthäus w rozmowie z Abendzeitung przyznał, że Joshua Kimmich może skorzystać z propozycji Dumy Katalonii. – Bayern ma świetną drużynę, świetny styl gry i świetną atmosferę. Ale może Kimmich chce spróbować czegoś innego. Wiemy, że w Barcelonie jest trener Hansi Flick, który ceni go niezwykle wysoko – przyznała legenda Bawarczyków.

Obecny kontrakt 29-latka wygasa wraz z końcem tego sezonu. To oznacza, że już w styczniu Barcelona będzie mogła negocjować z 95-krotnym reprezentantem Niemiec i w lecie pozyskać go na zasadzenie wolnego transferu. Jeżeli Blaugrana upora się z problemami finansowymi, będzie atrakcyjnym kierunkiem dla Kimmicha. Przede wszystkim ze względu na postać Flicka, co podkreślił Matthäus.

Joshua Kimmich trafił do Monachium w 2015 roku. Bayern zapłacił za niego Stutgartowi 8,5 miliona euro. Od tej pory pomocnik rozegrał już ponad 400 spotkań w koszule Die Roten.