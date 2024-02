IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern sondował możliwość transferu Mudryka

Chelsea szybko zablokowała ten ruch

Bawarczycy skupili swoje działania na Zaragozie

Mudryk mógł trafić do Bayernu Monachium

Bayern Monachium podczas zimowego okienka transferowego poszukiwał wzmocnień na kilku pozycjach. Na półroczne wypożyczenie do stolicy Bawarii trafił Eric Dier, a kontrakt podpisał również Bryan Zaragoza.

Hiszpan miał trafić do Monachium po zakończeniu sezonu, ale Bayern doszedł do porozumienia z Granadą w ostatniej chwili, by 22-latek dołączył do klubu już teraz. Jak się okazuje, wcześniej Bawarczycy rozważali pozyskanie Mychajło Mudryka.

– Bayern rozważał wypożyczenie Mychajło Mudryka z Chelsea pod koniec stycznia, ale nie były to nawet zaawansowane negocjacje. Nie było szans na transfer, ponieważ Chelsea nie chciała, aby Mudryk odszedł, więc Bayern skupił się na sprowadzeniu do klubu Bryana Zaragozy – napisał w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

