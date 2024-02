Według dziennikarza Gerarda Romero, Barcelona planuje wypożyczyć Joao Felixa na kolejny sezon. To plan Deco, którym takim sposobem chce zaradzić na problemy finansowe Dumy Katalonii.

IMAGO / Goal Sports Images Na zdjęciu: Joao Felix

Deco robi wszystko, by Felix został w Barcelonie

Klub chce ponownie wypożyczyć Portugalczyka

Blaugrana będzie miała problem z transferem definitywnym

Barcelona chce zatrzymać Felixa

Xavi Hernandez po sezonie ma ustąpić ze stanowiska trenera FC Barcelony. W związku z tym, że jego następca nie został jeszcze wybrany, obecnie za transfery odpowiada Deco, który może realizować własną strategię.

Deco latem ubiegłego roku robił wszystko, by sfinalizować wypożyczenie Joao Felixa. Do tego ruchu nie był przekonany szkoleniowiec Blaugrany, ale ostatecznie wszystko zakończyło się po myśli portugalskiego zawodnika, który również chciał trafić do Katalonii.

Felix nie ma już przyszłości w Atletico Madryt i ten fakt chce wykorzystać Deco. Barcelona mierząca się z problemami finansowymi może mieć trudności ze sfinalizowaniem transferu definitywnego, dlatego Blaugrana chce kolejny raz wypożyczyć Felix. Deco miał już poinformować agenta zawodnika Jorge Mendesa, że klub będzie dążył do takiego rozwiązania.

