Obserwując wypowiedzi ze środowiska Bayernu i Roberta Lewandowskiego, można dojść do wniosku, że transfer tego lata staje się coraz bardziej realny. Polak ma zamiar opuścić Monachium i przenieść się do Barcelony. Pierwsza oferta hiszpańskiego giganta opiewa na 32 miliony euro plus pięć w bonusach.

Bayern po ewentualnej stracie Lewandowskiego musi zdecydowanie wzmocnić ofensywę minimum jednym piłkarzem. Są podstawy do tego, aby sądzić, że mistrz Niemiec ma już wybranego jednego z dwóch snajper. Do Monachium na trafić gracz znanym sympatykom Bundesligi.

W szeregi Bayernu ma trafić Sasa Kalajdzic. 24-latek aktualnie broni barw Stuttgartu, który na ostatniej prostej obronił się przed spadkiem z Bundesligi. Austriak przez kontuzję stracił niemal całą rundę jesienną. W rezultacie rozegrał tylko 15 spotkań. W tym czasie strzelił sześć goli i zaliczył dwie asysty.

Kalajdzic jest chętny na transfer do Bayernu. Podobnie jak mistrz Niemiec. Piłkarz znajduje się w planach Juliana Nagelsmanna. Odbyły się już nawet rozmowy z sprawie sprowadzenia Austriaka. Wiązać się to będzie z wydatkiem rzędu 20-25 milionów euro. W tym tygodniu negocjacje między Stuttgartem, a Bayernem mają być kontynuowane.

