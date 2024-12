Bayern przegrał walkę o piłkarza. Gwiazdor wybrał Barcelonę

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Tah woli podpisać kontrakt z Barceloną, Bayern zrezygnował z transferu

Bayern Monachium od wielu miesięcy pracował nad sprowadzeniem do klubu nowego środkowego obrońcy. Celem Bawarczyków był Jonathan Tah. Reprezentant Niemiec już w trakcie letniego okna transferowego był blisko zmiany klubu, lecz ostatecznie zdecydowano się odwołać transfer. Drużyna z Allianz Arena wolała pozyskać zawodnika rok później na zasadzie wolnego transferu.

Nowe informacje wskazują jednak, że Bayern nieco się przeliczył w swoich zamiarach. Co prawda Jonathan Tah nadal jest dostępny do wzięcia za darmo, lecz walkę o zawodnika wygrał inny czołowy klub w Europie. Nie tak dawno do gry o zakontraktowanie 28-latka włączyła się FC Barcelona. Sam piłkarz wyraził podobno chęć podpisania kontraktu z Dumą Katalonii. Według medialnych doniesień obie strony uzgodniły już długość oraz wysokość kontraktu.

Jak przekazał Christian Falk, z tego powodu Bayern Monachium postanowił zrezygnować ze sprowadzenia Taha. W klubowych gabinetach nie ma już tematu o możliwym transferze niemieckiego piłkarza. Wszystko wskazuje więc na to, że latem obrońca przeniesie się do Hiszpanii.

Tah aktualnie broni barw Bayeru Leverkusen, gdzie występuje od 2015 roku. Do zespołu Aptekarzy przeniósł się z HSV Hamburg za ok. 10 milionów euro. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat rozegrał w klubie aż 378 spotkań, w których zdobył 16 bramek.