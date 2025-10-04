Bayern Monachium szuka wzmocnień. Jak się okazuje, trop Bawarczyków prowadzi do Premier League. Na ich radarze znalazł się Jurrien Timber z Arsenalu - informuje "CaughtOffside".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Jurrien Timber w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium

Bayern Monachium w tym sezonie idzie jak burza. Od początku kampanii podopieczni Vincenta Kompany’ego prezentują bardzo wysoką formę. Wszystkie ich dotychczasowe spotkania kończyły się zwycięstwami. Władze klubu jednak już zabierają się za prace w kwestii transferów. Bawarczycy rozglądają się za kolejnymi wzmocnieniami.

Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że Bayern Monachium rozważa pozyskanie nowego defensora. I byłby to niezwykle głośny transfer. Na celowniku mistrzów Niemiec znalazł się Jurrien Timber z Arsenalu. Sprowadzenie reprezentanta Holandii będzie jednak trudnym zadaniem dla bawarskiego zespołu.

Wspomniane źródło zaznacza, że Arsenal nie ma zamiaru rozstawać się z Jurrienem Timberem. Ba, defensor ma zostać niedługo nagrodzony przez klub. Kanonierzy dogadują bowiem z Holendrem kwestie przedłużenia umowy. Szanse na przeprowadzkę zawodnika do Bayernu Monachium są zatem niewielkie.

Jurrien Timber reprezentuje barwy Arsenalu od 2023 roku. Dotychczas reprezentanta Holandii rozegrał 59 spotkań w koszulce londyńskiego zespołu. W tym czasie defensor zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.