Bayern myśli o przyszłości. Kompany dostanie za rok wielki talent

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Florian Wirtz lub Xavi Simons, Bayern wybierze za rok jedną z gwiazd

Bayern Monachium w letnim oknie transferowym chciał przeprowadzić jeszcze jeden duży transfer. Na celowniku Bawarczyków był Desire Doue z Rennes. Utalentowany skrzydłowy otwarcie podkreślał chęć dołączenia do niemieckiego klubu, lecz nieoczekiwanie nastąpił zwrot akcji. Ostatecznie 19-latek zdecydował się przyjąć ofertę Paris Saint-Germain. Taka decyzja mocno zaskoczyła władze Die Roten.

Po nieudanej finalizacji transferu z udziałem Francuza Bayern zdecydował się zakończyć działania w trwającym oknie transferowym. Jak przekonuje Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland władze klubu skupią się na wzmocnieniach w przyszłym roku. Latem 2025 roku na Allianz Arena trafić ma jedna z dwóch młodych gwiazd. Według dziennikarza chodzi oczywiście o Floriana Wirtza i Xaviego Simonsa. Warto dodać, że w niedalekiej przeszłości obaj piłkarze byli łączeni z transferem do Bayernu Monachium.

Reprezentant Holandii był nawet blisko transferu, lecz mając na stole trzy kluby do wyboru, zdecydował się kontynuować karierę w RB Lipsk. Do zespołu Byków trafił jednak tylko na wypożyczenie, więc Bawarczycy za rok ponownie będą próbowali namówić piłkarza na przeprowadzkę do Monachium.

Natomiast w przypadku Floriana Wirtza sprowadzenie reprezentanta Niemiec nie będzie łatwym zadaniem. O usługi pomocnika Bayeru Leverkusen biją się topowe kluby w Europie na czele z Realem Madryt czy Manchesterem City. W bieżącym oknie transferowym mimo kilku ofert zdecydował się zostać w zespole Xabiego Alonso.