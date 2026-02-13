Bayern wytypował następcę Neuera?! Poważne zainteresowanie

20:53, 13. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  talkSPORT

Bayern Monachium przygotowuje się na odejście Manuela Neuera. Bawarczycy wytypowali kandydata na nowego bramkarza. Na ich radarze znalazł się Bart Verbruggen z Brighton & Hove Albion - informuje "talkSPORT".

Manuel Neuer
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Bart Verbruggen zastąpi Manuela Neuera w Bayernie Monachium?

Bayern Monachium od 2011 roku nie musi się martwić o obsadę bramki. Wówczas bawarski klub sięgnął po Manuela Neuera z Schalke Gelsenkirchen. Przyjście golkipera kosztowało wówczas 30 milionów euro. Dziś obecni mistrzowie Bundesligi nie żałują wydanych pieniędzy na mistrza świata z 2014 roku, ale wkrótce zawodnik może odejść na sportową emeryturę. Na karku ma już bowiem 39 lat.

Nie jest wielką tajemnicą, że Bayern Monachium od miesięcy przeczesuje rynek w poszukiwaniu następcy Manuela Neuera. Z informacji podanych przez „talkSPORT” dowiadujemy się, że Bawarczycy mają na oku konkretnego kandydata. W kręgu zainteresowań mistrzów Niemiec znalazł się Bart Verbruggen, który na co dzień reprezentuje barwy Brighton & Hove Albion.

Reprezentant Holandii jest związany ze swoim pracodawcą kontraktem, który obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Mewy nie myślą o rozstaniu z bramkarzem, więc zażyczyli sobie sporych pieniędzy. Mówi się, że oczekują 50 milionów funtów. Taką kwotę zatem musi wyłożyć na stół Bayern Monachium, jeśli chce pozyskać 23-latka.

Bart Verbruggen w obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań między słupkami Brighton & Hove Albion. Holender zdołał pięciokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.

