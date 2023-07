IMAGO / Gareth Evans Na zdjęciu: David Raya

David Raya po udanym sezonie jest bardzo rozchwytywany przez większe kluby

Golkiper Brentford trafił na listę życzeń Bayernu Monachium

Teraz okazuje się, że zawodnik może odrzucić Bawarczyków

David Raya odrzuci Bayern Monachium dla Arsenalu?

Bayern Monachium ma kilka celów transferowych na letnie okienko. Bawarczycy usilnie starają się o zakontraktowanie Harry’ego Kane’a. Jednak oprócz tego chcieliby zwiększyć rywalizację w bramce.

Na radar Die Roten trafił David Raya z Brentford. Wiele wskazywało na to, że ten transfer będzie tylko kwestią czasu. Jednak najnowsze doniesienia Fabrizio Romano są zupełnie inne. Okazuje się, że cała sytuacja diametralnie się zmieniła, ponieważ Hiszpan jest o wiele bardziej zainteresowany przenosinami do Arsenalu, a Kanonierzy szukają rywala dla Aaronsa Ramsdale’a. W ten sposób Bayern Monachium może zostać zmuszony do poszukiwań innego kandydata.