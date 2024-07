SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Kingsley Coman

Al-Ittihad oferuje Bayernowi 60 milionów euro za Comana

Bayern Monachium przygotowuje się do sezonu 2024/2025. Po rozczarowującej poprzedniej kampanii w klubie zachodzi wiele zmian, a jedną z najważniejszych było pożegnanie z Thomasem Tuchelem i zatrudnienie Vincenta Kompany’ego. Oprócz tego nowi dyrektorzy starają się odnowić kadrę, o czym świadczą przeprowadzone niedawno transfery.

Przypomnijmy, że w letnim oknie transferowym na Allianz Arenę przenieśli się: Michale Olise z Crystal Palace, Joao Palhinha z Fulham oraz Hiroki Ito z VfB Stuttgart.

Jednocześnie klub stara się pozbyć niechcianych piłkarzy. Jednym z nich jest Kingsley Coman, który w poprzednich miesiącach nie zachwycał na boiskach Bundesligi. Francuski skrzydłowy nie mógł regularnie występować przede wszystkim przez notoryczne urazy. Aktualnie wiele wskazuje na to, że Bayern stracił do niego cierpliwość i poszuka mu nowej drużyny.

Jak poinformował serwis Sport Bild, Bawarczycy otrzymali pierwszą ofertę za Comana. Ponoć saudyjskie Al-Ittihad sięgnęło do portfela i zaproponowało kwotę w granicach 50-60 milionów euro. To bez wątpienia zadowalająca suma dla Bayernu, ale kierunek przenosin nie do końca odpowiada Comanowi. Zawodnik raczej chciałby zostać w topowej lidze, a jedną z szans jest powrót do PSG.

