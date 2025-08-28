Chelsea może stracić napastnika. Bayern już działa

Bayern Monachium prowadzi zaawansowane rozmowy z Chelsea w sprawie wypożyczenia napastnika. Senegalczyk może według informacji Sky Sports zasilić ofensywę Bawarczyków.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Nicolas Jackson blisko przeprowadzki do Bayernu Monachium

Bayern Monachium na finiszu letniego okna transferowego zamierza wzmocnić linię ataku. Jak informuje Sky Sports, do klubu z Allianz Arena może niebawem trafić napastnik Chelsea.

Źródło podaje, że oba kluby prowadzą zaawansowane rozmowy w sprawie wypożyczenia Nicolasa Jacksona. 24-letni Senegalczyk miałby przenieść się do Bundesligi, a Bayern jest gotowy przejąć w całości jego wynagrodzenie wypłacane dotąd w londyńskim klubie.

Jackson trafił do Chelsea w lipcu 2023 roku z Villarreal za kwotę 37 milionów euro. Do tej pory rozegrał w barwach The Blues łącznie 81 spotkań. Strzelił w nich 30 goli i zaliczył też 12 asyst.

W obecnym sezonie Premier League Jackson nie miał jeszcze okazji do gry. Po raz ostatni pojawił się na boisku podczas Klubowych Mistrzostw Świata, gdzie zagrał w trzech meczach, notując w nich jedno kluczowe podanie.

Jeśli transakcja z udziałem piłkarza stanie się faktem, to może być alternatywą dla Harry’ego Kane’a. w ataku niemieckiej drużyny może grać również młody Jonah Kusi-Asare, który tego lata dołączył do pierwszej drużyny Bawarczyków. Do niemieckiego klubu trafił w lutym minionego roku za ponad trzy miliony euro.

Tymczasem w sobotę Chelsea zmierzy się w trzeciej kolejce ligi angielskiej z Fulham (13:30). Bayern natomiast tego samego dnia zagra na wyjeździe z Augsburgiem (18:30).

