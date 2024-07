diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Michael Olise zostanie zawodnikiem Bayernu, ogłoszenie transferu w niedzielę

Bayern Monachium, choć minął dopiero niespełna tydzień letniego okna transferowego, dokonał już pięciu transferów. Do klubu trafili m.in. Hiroki Ito, Bryan Zaragoza, Nestory Irankunda, Armindo Sieb oraz Eric Dier. Ten ostatni dołączył do klubu na zasadzie wolnego transferu, po tym jak ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w zespole Bawarczyków. Najnowsze informacje wskazują na to, że do tego grona lada dzień dołączy kolejny piłkarz. Die Roten są coraz bliżej pozyskania Michaela Olise z Crystal Palace.

Fabrizio Romano poinformował, że Francuz w najbliższym czasie zjawi się w Monachium, gdzie przejdzie testy medyczne. Po zakończonych badaniach 22-latek ma złożyć podpis pod kontraktem ważnym do czerwca 2029 roku. Ogłoszenie transferu utalentowanego skrzydłowego przewidywane jest na niedzielę (7 lipca). Bayern za sprowadzenie Michaela Olise zapłaci ok. 60 mln euro. Urodzony w Londynie francuski piłkarz będzie jednym z najdroższych zawodników kupionych przez klub z Bawarii.

Olise dla Crystal Palace grał przez ostatnie trzy sezony. Łącznie w koszulce Orłów uzbierał 90 występów, w których zdobył 16 bramek i zanotował 25 asyst. Wcześniej występował m.in. w Reading oraz młodzieżowych zespołach Arsenalu i Chelsea.

W Bayernie trafi pod skrzydła Vincenta Kompany’ego, który zajął miejsce Thomasa Tuchela. Zadaniem belgijskiego szkoleniowca będzie odzyskanie mistrzostwa Niemiec, które Die Roten stracili po kiepskiej kampanii, gdzie zajęli dopiero 3. miejsce w Bundeslidze.