Bayern alternatywą dla gwiazdy reprezentacji Włoch

Nicolo Barella zrobił wielkie wrażenie w swoim drugim sezonie w barwach Interu. Teraz gwiazdą reprezentacji Włoch zainteresowani są giganci europejskiego futbolu. Jeżeli pomocnik wyrazi chęć odejścia z Mediolanu, z okazji zechce spróbować Bayern Monachium.

Nicolo Barella jest jedną z niewielu gwiazd obecnej reprezentacji Włoch

Pomocnikiem Interu zainteresowana jest cała Europa, a problemy finansowe klubu mogą zmusić klub do jego sprzedaży

Bayern Monachium chciałby wzmocnić Włochem swoją drugą linię

Nicolo Barella na celowniku Bayernu Monachium

Już w piątek wieczorem reprezentacja Włoch rozpocznie swoje zmagania na Euro 2020. Squadra Azzurra stawia na jakość drużyny i wierzy w postać selekcjonera Manciniego. Jeśli jednak mielibyśmy wyznaczyć gwiazdy włoskiej kadry, wskazalibyśmy na Ciro Immobile, Marco Verrattiego i właśnie Nicolo Barellę.

Pomocnik Interu Mediolan ma za sobą dwa pełne sezony w niebiesko-czarnych barwach. W ostatnim wszedł na najwyższy poziom. Dowodził drugą linią ekipy Antonio Conte jako defensywny pomocnik z zadatkami na reżysera. Tylko Alessandro Bastoni rozegrał we wspomnianej kampanii więcej minut od 24-latka. Ponadto, zwłaszcza w końcówce rozgrywek, ujawniły się skłonności przywódcze pomocnika. Zawodnik tego typu jest skarbem dla każdego trenera, więc niedziwne, że Barellą zainteresowana jest piłkarska śmietanka Europy.

Kłopoty finansowe Nerazzurrich mogą skłonić klub do sprzedaży jednej ze swoich gwiazd. Jedną z najbardziej zainteresowanych nim drużyn jest Bayern Monachium, który poszukuje zawodnika o tej charakterystyce. Bawarczycy chcieliby sprowadzić do siebie pomocnika na kolejną dekadę, który byłby w stanie dowodzić drugą linią przez następną dekadę. Wartość rynkowa Włocha może jednak odstraszać. Trudno przypuszczać, by – nawet pomimo tarapatów finansowych – mistrzowie Serie A wypuścili Barellę za mniej niż 60 milionów euro.