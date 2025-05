Bayer zaczyna nowy rozdział. Klub wybrał swojego lidera

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Erik ten Hag został trenerem Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen po tym, jak ogłosił rozstanie z Xabim Alonso, szybko wziął się do pracy, aby znaleźć następcę Hiszpana. W kontekście pracy w ekipie z Bay Arena pojawiało się kilku kandydatów. Finalnie wybór padł na byłego menedżera Manchesteru United, o czym klub z Leverkusen oficjalnie poinformował.

Nowym trenerem Bayeru został Erik ten Hag. Holender związał się z niemiecką ekipą kontraktem do końca czerwca 2027 roku. Umowa natomiast wejdzie w życie 1 lipca.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Ten Hag będzie chciał się w Niemczech odbudować po nieudanej przygodzie w Premier League. Holenderski szkoleniowiec rozstał się z Man Utd w październiku minionego roku. Największymi sukcesami Holendra z Czerwonymi Diabłami są triumfy w Pucharze Anglii oraz Pucharze Ligi Angielskiej.

Te Hag zanim trafił do Man Utd to prowadził też Go Ahead Eagles czy drugą drużynę Bayernu Monachium. W trenerskim CV są też Utrecht i Ajax.

Ekipa z Leverkusen zakończyła kampanię 2024/2025 na drugiej pozycji z bilansem 69 punktów. Tym samym Bayer w kolejnym sezonie nie tylko będzie rywalizował w Bundeslidze i krajowym pucharze, ale Aptekarzy czeka też rywalizacja w Lidze Mistrzów. Nową kampanię ligową Bayer zacznie z kolei 22 sierpnia. Będzie to jednocześnie 63. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Niebawem powinien zostać ogłoszony harmonogram meczów na nowy sezon.

Zobacz także: Czas na zmiany? Chelsea może pożegnać się z ważnym graczem