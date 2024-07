Bayer sprzedał napastnika. Zagra u byłego trenera reprezentacji Polski

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Sardar Azmoun

Napastnik zamienił Bayer na ZEA

Sardar Azmoun zasilił Bayer Leverkusen w zimie 2022 roku. Zenit St. Petersburg, który dwa lata wcześniej zapłacił za niego 12 milionów, zarobił na nim zaledwie 2,5 miliona euro. Reprezentant Iranu w sezonie 21/22 w koszulce ekipy Die Werkself rozegrał 12 meczów, strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. W kolejnych rozgrywkach udało mu się zaliczyć 33 spotkania, cztery bramki i cztery ostatnie podania.

Azmoun poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Romie. Jego dorobek na Stadio Olimpico to 29 starć, trzy gole i cztery asysty. Po powrocie do Leverkusen było właściwie jasne, że 29-latek znowu opuści klub. Nowym pracodawcą Irańczyka miała zostać Sevilla, która poszukiwała następcy Youssefa En-Nesyriego. Ostatecznie napastnik zmieni drużynę, ale nie trafi do La Liga.

Shabab Al-Ahli – to nowy zespół Azmouna. Ekipa z Dubaju to wicemistrz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Azmoun przenosi się do UAE Pro League na zasadzie transferu definitywnego za sześć milionów euro, co oficjalnie potwierdził klub. Irańczyk trafił pod skrzydła Paulo Sousy, a więc byłego trenera reprezentacji Polski, i będzie dzielił szatnię między innymi z Luką Milivojeviciem czy Munasem Dabburem. Bez wątpienia będzie największym nazwiskiem w drużynie.