Man Utd pożegna gwiazdę? Sancho przed nową przygodą!

Jadon Sancho to zawodnik Man Utd, który na sezon 2024/2025 został wypożyczony do Chelsea. The Mirror i The Sun przekazało interesujące informacje na temat przyszłości gracza.

Źródło: The Mirror / The Sun

Jadon Sancho może wrócić do Bundesligi

Jadon Sancho jest tylko do końca sezonu na wypożyczeniu do Chelsea z Manchesteru United. Anglik ma co prawda kontrakt z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2026 roku. Niemniej małe jest prawdopodobieństwo na to, że zawodnik będzie kontynuował swoją karierę a angielskiej ekipie. Ciekawe wieści przekazały natomiast The Mirror oraz The Sun.

Wymienione źródła przekazały, że Sancho może wkrótce wrócić do Bundesligi. W przeszłości z powodzeniem bronił barw Borussii Dortmund. Realny scenariusz zakłada natomiast, że zawodnik może zakotwiczyć w Bayerze Leverkusen. Chociaż ciekawym wyzwaniem może być suma odstępnego za zawodnika, bo jego rynkowa wartość kształtuje się na poziomie 30 milionów euro.

25-letni zawodnik to 23-krotny reprezentant Anglii. Ofensywny gracz w tej kampanii wystąpił jak na razie w 40 meczach. Zdobył w nich cztery bramki i zanotował też dziesięć asyst. Na boisku Sancho spędził z kolei ponad 2300 minut.

Gdyby transakcja z udziałem zawodnika doszła do skutku, to o miejsce w składzie Sancho mógłby rywalizować między innymi z Amine Adlim czy Martinem Terrierem. Niewykluczone, że Anglik mógłby stać się jednym z pierwszych nowych graczy, który trafiłby na Bay Arena po tym, jak do klubu trafi Cesc Fabregas. Hiszpan prowadzący obecnie Como jest faworytem do zastąpienia Xabiego Alonso.

