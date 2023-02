Pressfocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Bayern Monachium ma ambitny plan na letnie okienko transferowe. Ekrem Konur przekazał, że Bawarczycy postarają się o sprowadzenie dwóch reprezentantów Francji. Mowa o Marcusie Thuramie i Randalu Kolo Muanim.

Bayern Monachium w rundzie wiosennej mierzy się z kłopotami w ofensywie

W klubie zdecydowano, że latem należy sprowadzić nowego napastnika

Na liście życzeń klubu znaleźli się Marcus Thuram i Randal Kolo Muani

Bayern latem postara się o transfery napastników

Mimo odejścia Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, Bayern Monachium nie zdecydował się na sprowadzenie ani w letnim, ani zimowym okienku transferowym zastępstwa dla Polaka. Mimo to nie ucierpiały na tym wyniki strzeleckie mistrza Niemiec. Do czasu. Die Roten słabo weszli w rundę wiosenną i zanotowali trzy remisy z rzędu. W klubie podjęto decyzję o potrzebie wzmocnień w ofensywie.

Ekrem Konur przekazał, że Bayern latem planuje sprowadzić aż dwóch jakościowych napastników. Działacze na liście życzeń umieścili dwóch reprezentantów Francji. Są to Marcus Thuram i Randal Kolo Muani.

🚨Bayern Munich will compete to sign Randal Kolo Muani and Marcus Thuram during the summer transfer window.🇫🇷🔴⚪ #FCBayern pic.twitter.com/MCcU6JQxlm — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 4, 2023

Napastnik Borussii Moenchengladbach latem zostanie wolnym zawodnikiem, gdyż jego kontrakt obowiązuje tylko do końca czerwca 2023 roku. Źrebaki chciałyby zatrzymać go na dłużej, jednak Francuz odrzucił możliwość parafowania nowej umowy. Bawarczycy postarają się zatem o zakontraktowanie go po zakończeniu sezonu.

Trudniejszą do przeprowadzenia operacją będzie wyciągnięcie Randala Kolo Muaniego z Eintrachtu Frankfurt. Orły wyceniają swojego napastnika już na 60 milionów euro. Kontrakt Francuza ważny jest jeszcze do końca czerwca 2027 roku, dlatego Eintracht nie musi spieszyć się ze sprzedażą swojej gwiazdy. Chcąc sprowadzić go do Monachium, włodarze Bayernu będą musieli liczyć się ze sporym wydatkiem.

Czytaj również: Nowy nabytek Man United zmotywowany. “Dam z siebie wszystko”