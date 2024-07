fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Bartosz Slisz może trafić pod skrzydła Kosry Runjaicia w Udinese Calcio

Bartosz Slisz aktualnie broni barw Atlanty United. Niewykluczone, że wkrótce to się zmieni. Reprezentant Polski znalazł się na radarze klubu z Serie A. Informacje na temat urodzonego w Rybniku piłkarza przekazał znany insider Gianluca Di Marzio.

Źródło przekonuje, że Udinese Calcio jest poważnie zainteresowane pozyskaniem piłkarza. Ma to związek między innymi, z tym że zwolennikiem takiego rozwiązania ma być Kosta Runjaić, który miał okazje współpracować z zawodnikiem jako trener Legii Warszawa.

Klub z Dacia Arena w trakcie trwającego okna transferowego jest aktywny. Jak na razie szeregi Zebr zasilili już Lorenzo Lukka czy Damian Pizarro. Nie milkną też doniesienia, że Udinese chce odzyskać Alexisa Sancheza.

Z kolei kandydatem do gry na pozycji defensywnego pomocnika jest Slisz. Gdyby transfer do Włoch z udziałem 11-krotnego reprezentanta Polski stał się faktem, to jego rywalami do gry mogliby być między innymi Sandi Lovric, Lazar Samardzić czy Martin Payero.

Slisz w tej kampanii wystąpił jak na razie w 17 meczach MLS, zdobywając w nich jedną bramkę. Na boisku piłkarz spędził 1436 minut. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca grudnia 2028 roku. Rynkowa wartość piłkarz to natomiast pięć milionów euro.

