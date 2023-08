Bartosz Bereszyński znajdzie zatrudnienie w Serie A? Pojawiło się zainteresowanie

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bartosz Bereszyński może opuścić szeregi drugoligowej Sampdorii

Polski obrońca znalazł się bowiem na celowniku Empoli

W toskańskim klubie występuje również Sebastian Walukiewicz

Bartosz Bereszyński wzbudził zainteresowanie Empoli

Jak wynika z informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio, Bartosz Bereszyński w nadchodzącym sezonie może nadal występować na boiskach Serie A. Otóż polski obrońca znalazł się w kręgu zainteresowań Empoli. W tym zespole występuje również Sebastian Walukiewicz.

Jakiś czas temu Alberto Bertolotto, dziennikarz “Przeglądu Sportowego”, przekazał podobne informacje. Teraz zostały one potwierdzone przez włoską stronę. Co prawda nie znamy na ten moment warunków potencjalnego transferu, ale Gianluca Di Marzio podkreślił, że Polak zbliża się do klubu z Toskanii.

Bartosz Bereszyński drugą część minionego sezonu spędził na wypożyczeniu w Napoli. Wraz z zespołem Luciano Spallettiego sięgnął po Scudetto, ale jego wkład w triumf był znikomy. 31-latek rozegrał zaledwie cztery spotkania w koszulce “Azzurrich”.

