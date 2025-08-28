Barcelona zrealizowała wielkie transfery. Laporta wydał 295 mln euro

Barcelona za rządów Laporty wydała 295 mln euro na transfery
Joan Laporta w marcu 2021 roku został wybrany na prezydenta FC Barcelony. Przed działaczem pojawiło się ogromne wyzwanie zrównoważenia kosztów po nieodpowiedzialnych rządach Josepa Marii Bartomeu. Nie oznaczało to jednak zaprzestania działań na rynku, bo transferów wcale nie brakowało.
Od marca 2021 roku FC Barcelona wydała na transfery około 295 milionów euro. To oznacza, że Duma Katalonii przeznaczała na wzmocnienia 59 milionów euro rocznie. W tym czasie oczywiście sprowadzała do siebie także piłkarzy bez kontraktów za darmo oraz dokonywała sprzedaży, które mniej więcej pokrywają się z wydatkami.
Najdroższym transferem Laporty podczas jego drugiej kadencji było ściągnięcie Raphinhi z Leeds za 58 mln euro. Drugi na liście jest Dani Olmo, który kosztował 55 mln euro. Niewiele mniej zapłacono za Julesa Kounde sprowadzonego za 50 mln. Natomiast czwarty w zestawieniu jest Robert Lewandowski ściągnięty z Bayernu za około 45 mln euro.
Najdroższe transfery Joana Laporty (od 2021 roku):
- Raphinha – 58 mln euro
- Dani Olmo – 55 mln euro
- Jules Kounde – 50 mln euro
- Robert Lewandowski – 45 mln euro
- Vitor Roque – 30 mln euro
- Joan Garcia – 25 mln euro
Kwoty według: Transfermarkt
Jak oceniasz największe transfery Barcelony pod rządami Laporty?
- Bardzo dobrze 15%
- Dobrze 74%
- Średnio 6%
- Słabo 6%
- Bardzo słabo 0%
34+ Votes