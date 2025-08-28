Barcelona zrealizowała wielkie transfery. Laporta wydał 295 mln euro

FC Barcelona od sezonu 2021/2022 wydała blisko 295 milionów euro na transfery. Wszystkie wzmocnienia były dokonane pod wodzą prezydenta klubu Joana Laporty.

Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona za rządów Laporty wydała 295 mln euro na transfery

Joan Laporta w marcu 2021 roku został wybrany na prezydenta FC Barcelony. Przed działaczem pojawiło się ogromne wyzwanie zrównoważenia kosztów po nieodpowiedzialnych rządach Josepa Marii Bartomeu. Nie oznaczało to jednak zaprzestania działań na rynku, bo transferów wcale nie brakowało.

Od marca 2021 roku FC Barcelona wydała na transfery około 295 milionów euro. To oznacza, że Duma Katalonii przeznaczała na wzmocnienia 59 milionów euro rocznie. W tym czasie oczywiście sprowadzała do siebie także piłkarzy bez kontraktów za darmo oraz dokonywała sprzedaży, które mniej więcej pokrywają się z wydatkami.

Najdroższym transferem Laporty podczas jego drugiej kadencji było ściągnięcie Raphinhi z Leeds za 58 mln euro. Drugi na liście jest Dani Olmo, który kosztował 55 mln euro. Niewiele mniej zapłacono za Julesa Kounde sprowadzonego za 50 mln. Natomiast czwarty w zestawieniu jest Robert Lewandowski ściągnięty z Bayernu za około 45 mln euro.

Najdroższe transfery Joana Laporty (od 2021 roku):

Raphinha – 58 mln euro

Dani Olmo – 55 mln euro

Jules Kounde – 50 mln euro

Robert Lewandowski – 45 mln euro

Vitor Roque – 30 mln euro

Joan Garcia – 25 mln euro

Kwoty według: Transfermarkt