PressFocus Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Prawdopodobnie ostatni sezon Busquetsa w Barcelonie

Kataloński klub poszukuje następcy hiszpańskiego pomocnika

Faworytem do gry na Camp Nou jest Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat w końcu trafi do FC Barcelony?

Obecna umowa Sergio Busquetsa z Barceloną wygasa wraz z końcem sezonu. Klub chętnie by ją przedłużył, ale sam piłkarz nie podjął jeszcze decyzji ws. przyszłości. Portal “Relevo” informuje, że w Katalonii są gotowi na najgorszy scenariusz, czyli odejście 34-latka. Wówczas konieczne okaże się sprowadzenie nowego zawodnika do środka pomocy. Głównym faworytem do przyjścia jest pomocnik Fiorentiny, który zachwycił kibiców na ostatnim mundialu.

Sofyan Amrabat był jednym z głównych celów Barcelony podczas styczniowego okienka transferowego. Po zebraniu pieniędzy poprzez sprzedaż Memphisa Depaya, Katalończycy podjęli próbę wypożyczenia pomocnika Fiorentiny w ostatnich godzinach zimowego mercato. Transakcja nie doszła jednak do skutku, ponieważ klub ze Stadio Artemio Franchi nie był zadowolony z braku obowiązkowej opcji wykupu zawartej w ofercie wypożyczenia.

Eksplozja formy Marokańczyka na katarskich boiskach nie była przypadkowa. Zawodnik przekłada dobrą formę również na Fiorentinę, z którą ostatnio prezentuje się wręcz wybornie. Już w najbliższy czwartek Amrabat z resztą kolegów z Florencji staną naprzeciwko Lecha Poznań w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy.

