Barcelona podjęła decyzję ws. Rashforda. Nowy faworyt już działa

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford nie dla Barcelony, Aston Villa wkracza do gry

Marcus Rashford i saga transferowa związana z odejściem z Manchesteru United będzie jednym z głównych tematów w ostatnich dniach zimowego okna transferowego. Deadline Day zarówno w Premier League, jak i innych najlepszych ligach wypada w poniedziałek (3 stycznia).

Do tej pory faworytem do pozyskania Anglika była FC Barcelona. Blaugrana, aby sfinalizować transakcję, musi zrobić miejsce w kadrze, czyli pozbyć się kilku zawodników, aby zyskać odpowiednią wolną kwotę do rejestracji piłkarza. Jak informuje Matteo Moretto z portalu Relevo na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że Barcelona zrezygnuje ze sprowadzenia Rashforda.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Powodem takiej decyzji ma być fakt, że Barcelonie nie udało się sprzedać żadnego zawodnika. Co za tym idzie, z powodu ograniczeń finansowych klub nie będzie w stanie sfinalizować transferu. W związku z tym agenci piłkarza ponownie oferują swojego agenta innym klubom.

Kilka zespołów z Premier League zastanawia się nad możliwością sprowadzenia reprezentanta Anglii. Na chwilę obecną jednym z najbardziej zainteresowanych klubów jest Aston Villa. The Villans lada moment zarobi duże pieniądze na sprzedaży Jhona Durana do Al-Nassr. Zatem bez problemów będzie w stanie spełnić żądania finansowe Manchesteru United oraz samego Rashforda.

Rashford od dłuższego czasu znajduje się poza kadrą Czerwonych Diabłów. Jak dotąd rozegrał 24 mecze, w których zdobył 7 bramek.