Barcelona rozgląda się za nowym bramkarzem. Zaskakująca opcja

Giorgi Mamardashvili opcją dla FC Barcelony

FC Barcelona w trakcie sezonu musiała skorzystać z transferu awaryjnego. Kontuzja Marc-Andre ter Stegena sprawiła, że Duma Katalonii sięgnęła po Wojciecha Szczęsnego, który trafił do drużyny prosto z piłkarskiej emerytury. Polak dziś jest podstawowym bramkarzem w drużynie Hansiego Flicka, ale klub rozgląda się już za nowym golkiperem.

Ostatnie doniesienia „Mundo Deportivo” sugerowały, że na celowniku FC Barcelony znajduje się kilku bramkarzy. Jednak jedna opcja przykuła uwagę. Otóż w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znalazł się również Giorgi Mamardashvili. Gruziński golkiper jest piłkarzem Valencii, do której jest wypożyczony z Liverpoolu.

Transfer Giorgiego Mamardashviliego do FC Barcelony będzie jednak bardzo trudny do zrealizowania. Reprezentant Gruzji został sprowadzony na Anfield Road jako przyszły następca Alissona Beckera. Trudno zatem się spodziewać, że The Reds tak szybko oddadzą 24-latka do innego zespołu. Zwłaszcza, że zapłacili za niego aż 30 milionów euro.

Giorgi Mamardashvili w obecnym sezonie nie imponuje formą. Gruzin rozegrał 21 spotkań między słupkami Valencii. W tym czasie udało mu się zaledwie pięciokrotnie zachować czyste konto.