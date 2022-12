Pressfocus Na zdjęciu: Pedro Porro

Pedro Porro to piłkarz, którym zainteresowana jest Barcelona. Wicemistrz Hiszpanii to jeden z wielu chętnych klubów chętnych na angaż obrońcy.

Istnieje szansa, że Pedro Porro trafi do europejskiego giganta

Agent Hiszpana ma zająć się tym tematem w styczniu

Chętne na angaż obrońcy są cztery kluby

Europejska czołówka zabiega o Porro

W kalendarzu jest już grudzień, więc coraz bardziej zbliżamy się do otwarcia zimowego okna transferowego. Jest ono przeważnie mniej efektowne, niż letnie, ale ciekawych transakcji zapewne nie zabraknie. Bohaterem jednej z nich może być Pedro Porro. Hiszpan coraz śmielej aspiruje do traktowania go jako czołowego prawego obrońcy w Europie.

Reprezentujący Sporting 23-latek, w tym sezonie rozegrał 17 meczów (w tym pięć w Lidze Mistrzów). Hiszpan może się pochwalić siedmioma asystami. Między inny jego walory ofensywne sprawiły, że Porro znalazł się na celowniku czołowych klubów w Europe. Wstępne kontakty ze Sportingiem nawiązały dotychczas cztery ekipy. Są to: Barcelona, Real Madryt, Juventus, a także Tottenham.

Każdy z wymienionych klubów na braki na pozycji prawego obrońcy, a Porro to świetny kandydat do zwiększenia jakości w prawym sektorze boiska. Portal Transfermarkt wycenia Hiszpana na 25 milionów euro. Agent zawodnika w styczniu skontaktuje się ze Sportingiem. Celem spotkania ma być omówienie potencjalnej zmiany klubu przez Porro. Od dłuższego czasu mówi się, że najbardziej zainteresowana nim jest Barcelona. Wicemistrz Hiszpanii rozważał tę opcję już latem, ale wówczas klubowi zabrakło pieniędzy na zrealizowanie tej transakcji.

Czytaj także: Luis Enrique opuści reprezentację Hiszpanii? Wskazano ewentualnego następcę