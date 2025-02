Barcelona zainteresowana Nuno Mendesem. Jest przełom ws. gwiazdy PSG

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nuno Mendes

Nuno Mendes dogaduje się z PSG

Nuno Mendes w ostatnich miesiącach był bohaterem wielu medialnych spekulacji. Przede wszystkim panowała narracja, że Portugalczyk nie dogaduje się z Luisem Enrique i z tego powodu poszuka odejścia z PSG. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku, a więc potencjalna transakcja miała nastąpić już tego lata.

Tymczasem dziennikarz Abdellah Boulma przekonuje, że Nuno Mendes i PSG są na dobrej drodze do przedłużenia umowy. Według najnowszych doniesień obie strony są pozytywnie nastawione do rozmów. Jeśli się to rzeczywiście sprawdzi, to zapewne niebawem pojawi się oficjalny komunikat klubu.

Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie

Ostatnio sporo mówiło się o zainteresowaniu Nuno Mendesem ze strony FC Barcelony. Duma Katalonii chciałaby wzmocnić rywalizację na bokach obrony, a Portugalczyk byłby do tego doskonałym wyborem. W obliczu aktualnych informacji plany Joana Laporta i Deco wydają się po prostu niemożliwe. W związku z tym władze muszą poszukać nowego kandydata.

Jednym z celów Blaugrany jest ponoć Daniel Munoz, o czym informował serwis Antena 2. Defensor Crystal Palace sprawdził się w Premier League i na pewno jest dużo tańszą opcją, aniżeli Nuno Mendes.