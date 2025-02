FC Barcelona rozważa głośny transfer. Na radarze objawienie Premier League

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Daniel Munoz

Daniel Munoz trafił na radar FC Barcelony

FC Barcelona rozgląda się w poszukiwaniu wzmocnień na pozycję bocznego obrońcy. Jednym z nieoczekiwanych kandydatów stał się Marc Pubill z Almerii. Natomiast teraz w mediach pojawiło się kolejne nazwisko, które zdecydowanie bardziej rozbudzi wyobraźnię kibiców Dumy Katalonii.

Okazuje się, że Blaugrana wyraziła zainteresowanie Danielem Munozem z Crystal Palace. Piłkarz zbiera znakomite recenzje w ostatnich miesiącach i jest uznawany za objawienie tego sezonu Premier League. W rozgrywkach ligowych Kolumbijczyk rozegrał 23 mecze, zdobył w nich dwa gole i zanotował trzy asysty.

36-krotny reprezentant Kolumbii przede wszystkim wyróżnia się umiejętnościami defensywnymi. Jego nominalną pozycją jest prawa obrona, ale ten sezon pokazuje, że odnajduje się również w grze na wahadle. Na dodatek w przeszłości Daniel Munoz rozegrał kilkanaście spotkań na środku defensywy, a więc jest to dość uniwersalny zawodnik.

Daniel Munoz ma kontrakt z Crystal Palace do 2027 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 25 milionów euro. W tej sytuacji niewykluczone, że cena potencjalnej transakcji może wynieść od 30 do 40 milionów euro. Barcelonie nie sprzyja zainteresowanie ze strony Man City i Chelsea, bo te kluby mogą znacznie podnieść kwotę transferu.