DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha

Barcelona chce Nuno Mendesa. Portugalczyk blisko odejścia z PSG

Barcelona od kilku tygodni intensywnie poszukuje kandydatów do wzmocnienia boków obrony. Aktualna obsada tych pozycji nie jest zadowalająca dla Hansiego Flicka, a szczególnie chodzi o lewą stronę defensywy. Alejandro Balde to bez wątpienia piłkarz na wysokim poziomie, natomiast jego problemy zdrowotne z przeszłości nie dają spokoju włodarzom Dumy Katalonii.

Balde nie jest postrzegany jako ktoś, kto zabezpieczy lewą flankę na następne kilka lat. W Barcelonie mają wątpliwości, czy zawodnik długofalowo utrzyma swój poziom i właśnie dlatego klub wolałby sprowadzić mu poważnego konkurenta.

Jak się okazuje, jednym z kandydatów do wzmocnienia Barcelony stał się Nuno Mendes z PSG. Według mediów Portugalczyk nie ma najlepszych relacji z trenerem Luisem Enrique, przez co chciałby latem poszukać nowego klubu. 22-latek ma kontrakt do 2026 roku, a więc jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie nowej umowy, to paryżanie nie będą mieli wyjścia i zapewne zdecydują się na wysłuchanie ofert.

W tym sezonie Mendes zagrał w 24 meczach, zdobył w nich jednego gola oraz zanotował trzy asysty. PSG chciałoby otrzymać za Portugalczyka około 50 milionów euro, co może okazać się pewną barierą dla Barcelony.