PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Trener Barcelony Xavi Hernandez wierzy, ze Ousmane Dembele podpisze nowy kontrakt z klubem i pozostanie w zespole na dłużej. Odniósł się w ten sposób do ostatnich spekulacji na temat przyszłości francuskiego skrzydłowego.

Trener Barcelony Xavi Hernandez zabrał głos w sprawie spekulacji dotyczących przyszłości Ousmane Dembele

Jeżeli Francuz nie podpisze nowe kontraktu, po zakończeniu sezonu będzie mógł odejść za darmo. Jego pozyskaniem zainteresowane mają być między innymi Juventus i Paris Saint-Germain

Barcelona zamierza kontynuować negocjacje z otoczeniem Francuza w sprawie jego pozostania w klubie

Trudne negocjacje Barcelony z Dembele

Obecna umowa Ousmane Dembele z Barceloną obowiązuje tylko do końca czerwca, co oznacza, że Francuz po zakończeniu sezonu będzie mógł odejść na zasadzie wolnego transferu. Barcelona chętnie podpisałaby z klubem nową umowę, ale do tej pory przedstawicielom katalońskiego klubu nie udało się uzyskać porozumienia z piłkarzem i jego otoczeniem.

W ostatnich dniach w hiszpańskich mediach pojawiły się informacje o zaporowych ze strony menedżera piłkarza oczekiwaniach, na spełnienie których Barcelona nie może sobie pozwolić. Wydawało się więc, że opuszczenie przez Dembele Camp Nou jest przesądzone. Rozmowy mają być jednak kontynuowane na początku tygodnia, a Xavi Hernandez wierzy, że porozumienie może zostać osiągnięte.

Xavi liczy na pozostanie Francuza

Podczas sobotniej konferencji prasowej Xavi był pytany, czy jest rozczarowany efektem dotychczasowych rozmów. – Nie jestem rozczarowany, takie są negocjacje. Z menedżerami jest trudno. W Barcelonie mamy jednak jasne stanowisko i jest ono w trakcie realizacji. To jeszcze nie koniec. Jestem optymistą i mam nadzieję, że Ousmane również będzie do tego dążył. Ma na stole fantastyczną ofertę, ale zawsze w takich sytuacjach jest pewna wojna – powiedział Xavi podczas sobotniej konferencji prasowej.

– Mam nadzieję, że będzie mógł zostać, ponieważ jest zawodnikiem, który jest w stanie robić różnicę i może być czołowym piłkarzem na swojej pozycji. To jest dla niego szansa i nie może jej przegapić – kontynuował.

– Nie sądzę, aby gdziekolwiek indziej byłby szczęśliwy niż tutaj. Barca jest najlepszym klubem na świecie, projekt sportowy jest ważniejszy od ekonomicznego i to właśnie dałem im do zrozumienia. Dlatego jestem pełen nadziei. Oczywiście powiedziałem im również, że go potrzebujemy – dodał Xavi.

W niedzielę Barcelony rozegra kolejne ligowe spotkanie. Tym razem rywalem Dumy Katalonii będzie Real Mallorca. Dembele nie będzie mógł wystąpić w tym meczu z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

Zobacz także: Barcelona bliżej kolejnego transferu. Warunki umowy ustalone

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin