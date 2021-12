PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata w walce z Fikayo Tomorim

FC Barcelona zrobiła kolejny krok w kierunku sprowadzenia Alvaro Moraty. Klub z Camp Nou doszedł do porozumienia z Hiszpanem w sprawie warunków kontraktu. Teraz Hiszpanie muszą poczekać na ruch Juventusu.

Alvaro Morata zrobił kolejny krok w kierunku przenosin na Camp Nou

Jego transfer do Barcelony uzależniony jest w dużej mierze od tego, czy Juventus znajdzie jego następstwo

Wsród kandydatów do gry w Juventusie w ostatnim czasie ponownie wymieniany był Arkadiusz Milik

Barcelona uzgodniła warunki kontraktu z Moratą

Alvaro Moratę w swoim zespole już w styczniu chciałby mieć trener Barcelony Xavi Hernandez, dla którego hiszpański napastnik był głównym kandydatem do wzmocnienia pozycji numer dziewięć. Władze katalońskiego klubu chcą spełnić życzenie szkoleniowca i podjęli już pierwsze kroki w kierunku finalizacji transferu.

Jak informuje serwis Goal.com, Barcelona uzgodniła już z Moratą warunki półtorarocznego kontraktu. Na finalizację transferu trzeba jednak poczekać, bowiem jest on uzależniony od tego, czy Juventusowi uda się znaleźć następcę Hiszpana. Do jeden z warunków, który musi zostać spełniony, aby transfer doszedł do skutku. Innym jest uzyskanie trójstronnego porozumienia między Barceloną, Juventusem i Atletico Madryt, z którego napastnik jest wypożyczony do włoskiego klubu.

Morata w zespole Juventusu występuje od września 2020 roku. Nie zdołał jednak przekonać władz Starej Damy do jego wykupienia z hiszpańskiego klubu. Jeżeli transferu Hiszpana do Barcelony nie uda się sfinalizować podczas styczniowego okna transferowego, piłkarz wróci do Madrytu po zakończeniu sezonu.

Zobacz także: Man Utd wygra wyścig z Barceloną i Realem po Argentyńczyka