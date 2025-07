FC Barcelona obeszła się smakiem, po tym jak Nico Williams przedłużył kontrakt z Athleticiem Bilbao. Teraz Duma Katalonii ma nowy cel. A jest nim Ivan Perisić z PSV Eindhoven - podaje "AS".

Ivan Perisić może dołączyć do FC Barcelony

FC Barcelona miała ambitne plany. Duma Katalonii za wszelką cenę chciał w letnim okienku pozyskać Nico Williamsa. Transfer mistrza Europy był długo negocjowany. Ostatecznie nie dojdzie on do skutku, bowiem zawodnik przedłużył kontrakt z Athleticiem Bilbao. Teraz Blaugrana rozgląda się za nowymi opcjami. A wśród nich jest m.in. Marcus Rashford. Anglik ma być gotowy na przeprowadzkę do Hiszpanii.

Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje portal „AS”. Otóż Duma Katalonii obrała nowy cel. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Ivan Perisić, który na co dzień reprezentuje barwy PSV Eindhoven. Chorwacki weteran jest głównym faworytem Deco, dyrektora sportowego, który widzi w nim odpowiedniego piłkarza do wzmocnienia pozycji skrzydłowego.

Temat Ivana Perisicia w FC Barcelonie przewija się w mediach już od dłuższego czasu. Zawodnik w zasadzie od miesiąca jest łączony z przeprowadzką do mistrza Hiszpanii. Wydaje się, że wkrótce ten temat może nabrać rozpędu. Czas jednak pokaże, czy ostatecznie Duma Katalonii sięgnie po byłego gracza Interu Mediolan i Bayernu Monachium.

Ivan Perisić ma za sobą znakomity sezon. Chorwat rozegrał 39 spotkań w koszulce PSV Eindhoven. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 16 trafień, a także 11 asyst.