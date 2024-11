Barcelona szuka następcy Lewandowskiego. Na liście gwiazda Serie A

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy, Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Hansi Flick

Vlahović wśród kandydatów do zastąpienia Lewandowskiego w Barcelonie

Robert Lewandowski powoli zbliża się do końca kariery. Choć aktualnie reprezentant Polski jest w wyśmienitej formie, to FC Barcelona chce być przygotowana na moment, gdy 36-latek zakończy przygodę z futbolem. Dlatego w stolicy Katalonii rozpoczęto poszukiwania nowego napastnika. Z Dumą Katalonii łączeni byli już tacy piłkarze jak Viktor Gyokeres czy Jonathan David.

Nowego kandydata do gry w Barcelonie przedstawił portal El Nacional. Ich zdaniem na listę życzeń Joana Laporty trafił były król strzelców Serie A – Dusan Vlahović. Serb ma ważny kontrakt z Juventusem tylko do czerwca 2026 roku. Na ten moment wciąż nie przedłużył umowy, bowiem rozmowy kontraktowe utknęły w martwym punkcie. Źródło sugeruje, że jeśli 24-latek nie parafuje nowego kontraktu, to stanie się realną opcją do wzmocnienia pierwszego zespołu.

Kandydaturę serbskiego piłkarza popiera Hansi Flick, który ceni u Vlahovicia umiejętność gry głową oraz grę w systemie opartym na posiadaniu piłki. Natomiast przeszkodą może okazać się kwestia finansowa. Napastnik inkasuje ok. 12 milionów euro rocznie w Turynie, co biorąc pod uwagę problemy finansowe Barcelony, może okazać się kluczowe przy ewentualnych rozmowach pomiędzy stronami.

Vlahović w aktualnym sezonie rozegrał w Juventusie 16 spotkań, w których zdobył 9 bramek i zaliczył asystę. Obecnie leczy uraz mięśniowy, który wykluczył go z ostatniego starcia z Milanem. Do gry ma wrócić na początku przyszłego miesiąca.