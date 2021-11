PressFocus Na zdjęciu: Timo Werner

Jednym z priorytetów Barcelony na zimowe okno transferowe ma być sprowadzenie nowego środkowego napastnika

Z powodu problemów finansowych Duma Katalonii nie będzie mogła jednak pozwolić sobie na duże inwestycje

Wśród kandydatów do wzmocnienie ataku katalońskiego klubu wymienia się Raheema Sterlinga, Edinsona Cavaniego i Timo Wernera

Środkowy napastnik priorytetem Barcelony

Klub z Camp Nou na razie nie skierował swojej uwagi w konkretną stronę. Lista kandydatów do wzmocnienia ofensywy zespołu i priorytetowych celów zapewne zostanie ustalona podczas spotkania władz klubu i jego pionu sportowego, do którego ma wkrótce dojść. Nie ma jednak wątpliwości, że jednym z celów będzie sprowadzenie środkowego napastnika. Jest to oczywiście związane z problemami zdrowotnymi Sergio Aguero, a także prawdopodobnym odejściem z klubu Luuka de Jonga.

Największym problemem Barcelony jest oczywiście stan klubowej kasy, który nie pozwala na poczynienie dużych inwestycji. Duma Katalonii będzie raczej pracowała nad sprowadzeniem piłkarza na zasadzie wypożyczenia. W grę wchodzą piłkarze o uznanej jakości, ale nie mający obecnie miejsca w składzie swoich obecnych zespołów, a przenosiny na Camp Nou mogą być dla nich interesujące.

Sterling, Cavani, Werner

W ostatnich tygodniach najczęściej mówi się o możliwym transferze do Barcelony napastnika Manchesteru City Raheema Sterlinga. Reprezentant Anglii nie może obecnie liczyć na regularne występy w drużynie prowadzonej przez Josepa Guardiolę i nie może być zadowolony ze swojej sytuacji. Nie jest to jednak jedyny kandydat. Marca wymienia jeszcze dwóch piłkarzy, którzy mogą być rozważani przez Barcelonę.

Jednym z nich jest występujący obecnie w Manchesterze United Edinson Cavani, o którego możliwym transferze do Barcelony mówiło się już latem. Urugwajczyk to uznana marka, ale jego największą wadą jest zaawansowany wiek – 34 lata. Może być jednak dobrym wzmocnieniem na drugą połowę sezonu.

Trzecim kandydatem wskazanym przez hiszpański dziennik jest Timo Werner, napastnik, którego poczynania Barcelona uważnie śledziła zanim przeszedł do Chelsea. 25-letni reprezentant Niemiec swojego dotychczasowego pobytu na Camp Nou nie może zaliczyć do udanych. W obecnym sezonie rozegrał zaledwie 388 minut w Premier League i trudno jest mu przekonać do siebie trenera Thomasa Tuchela.

