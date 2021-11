Ostatni dni są bardzo intensywne w biurach Barcelony. Zatrudnienie Xaviego Hernandeza, zakontraktowanie Daniego Alvesa to niejedyne sprawy, nad którymi pracowano. Jednym z priorytetów klubu jest również podpisanie nowego kontraktu z Gavim.

PressFocus Na zdjęciu: Gavi

FC Barcelona w ostatnich dniach zatrudniła Xaviego Hernandeza na stanowisku trenera oraz sprowadziła z powrotem do zespołu Daniego Alvesa

Obecnie priorytetem katalońskiego klubu jest podpisanie nowego kontraktu z utalentowanym 17-latkim Gavim

Aktualna umowa piłkarza obowiązuje do czerwca 2023 roku i znajduje się w niej klauzula z kwotą odstępnego w wysokości 50 milionów euro

Niska klauzula odstępnego w umowie Gaviego

W ostatnim czasie nowe długoterminowe umowy z klubem podpisali inni utalentowani piłkarze zespołu – Ansu Fati i Pedri. Kolejnym klubowym talentem, który ma związać swoją przyszłość z Barceloną jest Gavi. Właśnie nad kwestią jego kontraktu skupiają się obecnie władze katalońskiego zespołu.

Obecna umowa utalentowanego pomocnika obowiązuje do czerwca 2023 roku. Barcelona na razie nie kontaktowała się jeszcze z reprezentującym jego interesy Ivanem de la Peną, ale zamierza uczynić to w najbliższym czasie.

W przypadku Gaviego Barcelona najbardziej martwi się o klauzulę odstępnego, która obecnie wynosi tylko 50 milionów euro. Kwota ta z pewnością nie jest poza zasięgiem innych klubów, mogących być zainteresowanymi sprowadzeniem reprezentanta Hiszpanii. Z uwagi na to, że Gavi nie skończył jeszcze 18 lat, nie może podpisać dłuższej niż trzyletnia umowa. Duma Katalonii zamierza zaoferować mu umowę podobną do tej, jaką ma Nicolas Gonzalez. Ta obowiązuje do końca sezonu 2023/24 i znajduje się w niej klauzula z kwotą odstępnego wynoszącą 500 milionów euro.

Gavi do tej pory w pierwszej drużynie Barcelony rozegrał 14 spotkań, notując jedną asystę.

