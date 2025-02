Barcelona sprzedała zawodnika. Jest potwierdzenie głośnego transferu

FC Barcelona potwierdziła, że Vitor Roque dołączył do brazylijskiego klubu Palmeiras. Wcześniej napastnik skrócił wypożyczenie w Realu Betis.

dpa picture alliance / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Joan Laporta

Oficjalnie: Vitor Roque w Palmeiras

FC Barcelona w piątek poinformowała w komunikacie, że Vitor Roque przeniósł się do Palmeiras. Brazylijski napastnik, który w obecnym sezonie był wypożyczony do Realu Betis, uzgodnił z andaluzyjskim klubem skrócenie swojej umowy, umożliwiając tym samym finalizację transferu do brazylijskiego giganta.

Roque trafił do katalońskiego klubu z Athletico Paranaense w styczniu ubiegłego roku za 30 mln euro. Piłkarz ie zdołał znaleźć miejsca w składzie Xaviego i później Hansiego Flicka. Po trudnym okresie w Barcelonie, dołączył do Betisu, w którym odbudował się i zdobył siedem goli we wszystkich rozgrywkach.

Choć szczegóły finansowe nie zostały ujawnione w oficjalnym komunikacie, wiadomo, że Barcelona otrzyma za transfer 25,5 mln euro, a dodatkowo możliwe są bonusy w wysokości 5 mln euro. Dzięki temu, Blaugrana nie poniesie strat związanych z wcześniejszym podpisaniem umowy z Roque i zyska przestrzeń w Finansowym Fair Play, co pozwoli na dalsze wzmocnienia drużyny.

Przypomnijmy, że Barcelona pozyskując brazylijskiego snajpera chciała, by w przyszłości został następcą Roberta Lewandowskiego. W ubiegłym roku Roque podpisał z katalońskim gigantem umowę obowiązującą do czerwca 2031 roku.

