Barcelona sprzeda zawodnika. Transfer ma być już przesądzony

Barcelona może sprzedać swojego piłkarza. Jak podaje El Nacional transfer Erica Garcii do Girony jest już praktycznie przesądzony.

Associated Press / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Deco

Girona chce zawodnika Barcelony

Jak podają media jeśli Girona zdecyduje się na wzmocnienie w bieżącym okienku transferowym, wszystko wskazuje na to, że będzie to Eric Garcia. To jedyne nazwisko, które jest rozważane jest jako uzupełnienie kadry prowadzonej przez Michela Sancheza. Klub z Girony próbował już pozyskać obrońcę latem, po jego znakomitym sezonie na wypożyczeniu.

Teraz ponownie starają się o jego sprowadzenie. Odejście Erica Garcii do Girony za kwotę blisko 15 milionów euro ma być praktycznie przesądzone i ogłoszone w przyszłym tygodniu. Ta operacja może umożliwić Barcelonie dokonanie transferu w ostatnich dniach zimowego rynku.

Zainteresowanie hiszpańskim obrońcą potwierdził sam dyrektor klubu.

– Już latem chcieliśmy sprowadzić tego zawodnika, a teraz gra w Barcelonie i radzi sobie całkiem dobrze. Naszym zamiarem jest spróbować go sprowadzić, ale to zależy od tego, czy Barcelona postawi warunki, które będą dla nas realistyczne i możliwe do spełnienia – powiedział Quique Carcel w rozmowie dla DAZN.

Środkowy obrońca pod wodzą Hansiego Flicka nie miał zbyt wielu okazji do gry. W bieżącym sezonie wystąpił w 16 meczach, rozgrywając łącznie 664 minuty. 24-latek do tej pory reprezentował barwy trzech klubów. Oprócz Barcelony i Girony grał także w Manchesterze City, gdzie stawiał pierwsze kroki w seniorskiej karierze.

