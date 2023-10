Vitor Roque w 2024 roku powinien przenieść się do Hiszpanii. Barcelona może sprowadzić go wcześniej. Wiceprezydent klubu mówi od czego będzie to zależeć.

IMAGO Na zdjęciu: Xavi

Vitor Roque jest spodziewany w Barcelonie w 2024 roku

Od klubu zależy jednak, czy Brazylijczyk dołączy do mistrza Hiszpanii już za kilka miesięcy

Wiele do powiedzenia w tej kwestii będzie miał Xavi

Kiedy Roque zagra dla Barcelony? Wiceprezydent zabrał głos

Barcelona ustaliła z Athletico-PR, że Vitor Roque będzie kosztował 40 milionów euro (taką kwotę podaje Transfermarkt). Brazylijczyk zasadniczo ma przenieść się do Hiszpanii w następne lato. Może to jednak nastąpić wcześniej. Od czego będzie zależeć potencjalny wcześniejszy przylot piłkarza?

– Musimy wygenerować wystarczająco dużo fair play i, jak zawsze mówiliśmy, zrobimy wszystko, co możliwe, aby zadowolić trenera, tak jak robiliśmy to do tej pory. Nie jesteśmy podejrzewani o nieprzestrzeganie zasad – mówi wiceprezydent Barcelony, Eduard Romeu.

– Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Mamy dwa okienka, jedno w styczniu, a drugie w czerwcu. Będzie to zależało od strony trenera. Jak zawsze, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zadowolić trenera – dodał działacz odpowiedzialny za kwestie ekonomiczne w Barcelonie.

Czytaj także: Barcelona nie porzuca marzeń. Xavi chce transferowego hitu