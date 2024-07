ANP / Alamy Na zdjęciu: Ivan Toney

Manchester United jest wymarzonym kierunkiem transferu Ivana Toneya

Ivan Toney i saga transferowa z nim związana trwa od dobrych kilku miesięcy. Karierę reprezentanta Anglii przerwało jednak ośmiomiesięczne zawieszenie. Napastnik został ukarany za obstawianie zakładów u bukmachera, przez co stracił większą część poprzedniego sezonu. Do gry wrócił w styczniu bieżącego roku, a plotki transferowe ponownie nabrały rozpędu. Aktualnie przyszłość Anglika wiązana jest z innym miejscem niż Brentford. O czym poinformował Christian Falk, który zdradził możliwy kierunek transferu Toneya.

Według dziennikarza agent Ivana Toneya miał poinformować Brentford o chęci odejścia swojego klienta. Co więcej, sam piłkarz miał zaoferować się do Manchesteru United. Czerwone Diabły pozostają wymarzonym kierunkiem zawodnika na następne lata kariery.

Ostatnie ruchy transferowe kluby z Old Trafford stawiają duży znak zapytania, co do sensowności przeprowadzki Toneya. Manchester United lada moment oficjalnie ogłosi pozyskanie Joshuy Zirkzee z Bologni. Ten fakt mocno utrudnia realizację marzeń 28-letniego snajpera, bowiem po sprowadzeniu Holendra zmniejsza się liczba miejsc w ataku zespołu Erika ten Haga.

Toney w poprzednim sezonie uzbierał łącznie 17 spotkań w Brentford, w których zdobył 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Koszulkę zespołu The Bees zakłada od września 2020 roku, gdy trafił do klubu za niecałe 6 milionów euro z Peterborough.